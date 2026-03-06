Мужчина бросил без денег 21-летнюю россиянку в чужой стране

06 марта 2026, 18:38

Baza: Во Вьетнаме брошенной парнем россиянке пришлось скитаться по улицам

Фото: iStock/iweta0077

21-летняя россиянка стала бездомной во Вьетнаме прямо во время романтического турне с возлюбленным — он бросил её без денег в чужой стране, и девушке пришлось скитаться по улицам. Об этом пишет Telegram-канал Baza.