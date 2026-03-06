Мужчина бросил без денег 21-летнюю россиянку в чужой стране
21-летняя россиянка стала бездомной во Вьетнаме прямо во время романтического турне с возлюбленным — он бросил её без денег в чужой стране, и девушке пришлось скитаться по улицам. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В Калининграде у Марии завязался страстный роман с мужчиной, который был старше её на 17 лет. Он пригласил девушку в романтическое путешествие в Нячанг, полностью оплатив все расходы. Однако во время отдыха они часто ссорились из-за того, что россиянин злоупотреблял алкоголем. В новогоднюю ночь после очередного конфликта он в порыве гнева оставил возлюбленную на улице.
Мария осталась без средств к существованию и обратилась за помощью к родным, но они смогли собрать только 80 тысяч рублей на билет домой. Два месяца она скиталась по улицам Вьетнама, ночуя где придётся и выпрашивая деньги у местных жителей и русскоязычных туристов на еду. В конце февраля её обнаружили российские волонтёры, которые помогли пострадавшей с документами. К тому времени виза жительницы Калининграда уже истекла.
Чтобы вернуться в Россию, Марии необходимо оплатить не только билет, но и штраф за просроченную визу, а также расходы на депортацию. Волонтёры помогли ей устроиться в реабилитационный центр для бездомных и начали сбор средств для её возвращения. По возвращении в РФ девушка намерена изменить свою жизнь: она хочет поступить в университет и создать финансовую «подушку».
