80-летняя женщина получила срок за то, что принуждала подростка к интиму

В Уэльсе 80-летня женщина оказалась в тюрьме за принуждение подростка к интиму
В Уэльсе 80-летняя женщина приговорена к тюремному заключению за то, что дважды принуждала подростка к интиму. Об этом сообщает Daily Star.



Хейзел Темплтон признали виновной в принуждении несовершеннолетнего к сексу и двух эпизодах интимной связи с ним. Это уже второе наказание для пожилой женщины — ранее её судили за растление детей в Белфасте.

Судья назвала действия Темплтон шокирующими, учитывая, что у обвиняемой были дочери того же возраста, что и пострадавший. Адвокат просил о смягчении приговора из-за возраста, однако суд остался непреклонен.

В результате Темплтон приговорили к дополнительным трём годам и девяти месяцам тюремного заключения, а также к пожизненной регистрации в полиции как сексуального преступника.

