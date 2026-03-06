80-летняя женщина получила срок за то, что принуждала подростка к интиму

06 марта 2026, 17:05

В Уэльсе 80-летня женщина оказалась в тюрьме за принуждение подростка к интиму

Фото: iStock/Rawf8

В Уэльсе 80-летняя женщина приговорена к тюремному заключению за то, что дважды принуждала подростка к интиму. Об этом сообщает Daily Star.