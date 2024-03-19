56-летний россиянин обстрелял из ружья шпицев соседа из-за громкого лая

Фото: istock / Lenti Hill
В Курской области мужчина расстрелял из ружья пять соседских собак из-за неприязни. Хозяин шпицев обратился в полицию с заявлением, чтобы привлечь негодяя к ответственности, но уголовное дело так и не возбудили.
Владелец собачек Роман Залюбовский из села Разветье Железногорского района рассказал Телеграм-каналу Shot, как однажды вечером он вернулся домой и узрел страшную картину: его шпицы с ужасом в глазах прятались, а одна из собак лежала в луже крови. Пёсику сделали рентген — он показал пулю, застрявшую в позвоночнике. Шпиц выжил, но остался инвалидом: отказали задние лапы.
Хозяин животных заявил, что его 56-летний сосед Дмитрий Ш. испытывал неприязнь к его питомцам. В этот раз собачки вывели Дмитрия тем, что начали лаять на него через забор, когда он, выпивши, решил помыть окна у себя в доме. Тогда живодёр достал ружьё и начал стрелять по испуганным зверушками, которые побежали в рассыпную, пытаясь спастись.
Он этом рассказал сам мужчина после того, как владелец шпицев написал на него заявление с просьбой привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.
Как утверждает хозяин животных, найти ружьё, из которого вёлся расстрел его шпицев, так и не вышло. Сосед вернул оружие другу, у которого якобы брал его. Затем он совсем перестал открывать двери участковому и являться по повестке. В результате в возбуждении уголовного дела отказали. Поэтому Роман Залюбовский обратился с жалобой в прокуратуру.
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Хозяин животных заявил, что его 56-летний сосед Дмитрий Ш. испытывал неприязнь к его питомцам. В этот раз собачки вывели Дмитрия тем, что начали лаять на него через забор, когда он, выпивши, решил помыть окна у себя в доме. Тогда живодёр достал ружьё и начал стрелять по испуганным зверушками, которые побежали в рассыпную, пытаясь спастись.
Как утверждает хозяин животных, найти ружьё, из которого вёлся расстрел его шпицев, так и не вышло. Сосед вернул оружие другу, у которого якобы брал его. Затем он совсем перестал открывать двери участковому и являться по повестке. В результате в возбуждении уголовного дела отказали. Поэтому Роман Залюбовский обратился с жалобой в прокуратуру.
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Алина Юрчак