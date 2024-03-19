В Люберцах таксист поругался с охранником из-за шлагбаума и открыл стрельбу

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Водителя такси, открывшего стрельбу рядом с одним из жилых домов в Люберцах, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, водитель такси подъехал к территории охраняемого дома на улице 3-е Почтовое Отделение и потребовал у охранника на КПП открыть шлагбаум. Охранник отказался, мужчины начали ругаться, и тогда таксист достал пистолет и выстрелил в воздух, после чего уехал», — говорится в сообщении.Полиция установила личность стрелявшего и задержала его. Им оказался 33-летний уроженец Северного Кавказа, временно проживающий в Москве. В его квартире был обнаружен пистолет.
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