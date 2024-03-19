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«Всё было залито кровью»: В Ленобласти водителя такси нашли мёртвым в его машине

В Ленинградской области нашли пропавшее такси с мёртвым водителем внутри
19 марта 2024, 09:29
Фото: iStock/Apriori1

Фото: iStock/Apriori1

В Ленинградской области обнаружили пропавший автомобиль такси с убитым водителем внутри, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, пропавшее такси нашли в СНТ «Урожай» в деревне Гостицы.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили, что 64-лтний водитель «Лада Ларгус» был убит в салоне своего автомобиля. Отмечается, что вся машина была залита кровью. Ему нанесли многочисленные удары ножом в области груди, шеи и рук.


Задержать подозреваемого удалось 18 марта. Им оказался 23-летний безработный житель города Сланцы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, мотивы преступника пока не раскрыты.

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#ленинградская область
#убийство
#такси
#водитель
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В Люберцах таксист поругался с охранником из-за шлагбаума и открыл стрельбу
19 марта 2024, 09:13

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Водителя такси, открывшего стрельбу рядом с одним из жилых домов в Люберцах, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, водитель такси подъехал к территории охраняемого дома на улице 3-е Почтовое Отделение и потребовал у охранника на КПП открыть шлагбаум. Охранник отказался, мужчины начали ругаться, и тогда таксист достал пистолет и выстрелил в воздух, после чего уехал», — говорится в сообщении.
Полиция установила личность стрелявшего и задержала его. Им оказался 33-летний уроженец Северного Кавказа, временно проживающий в Москве. В его квартире был обнаружен пистолет.

Против задержанного завели дело по статье «Хулиганство». По решению суда его оставили под стражей.

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#люберцы
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#пистолет
#полиция
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Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки житель Казани выступит с последним словом
19 марта 2024, 08:47

Фото: iStock/Michał Chodyra

Житель Казани Радик Тагиров, который обвиняется в расправах над 31 пожилой женщиной, выступит в суде с последним словом сегодня, 19 марта. Об этом представитель суда сообщил РИА Новости.
Уточняется, что речь преступника состоится в суде в 10 часов.

Ранее сообщалось, что 26 февраля текущего года обвинение просило лишить злоумышленника свободы на пожизненный срок.

Напомним, Тагирова задержали 1 декабря 2020 года в Казани. Ему предъявлено обвинение в совершении 31 расправы над пожилыми женщинами в возрасте 75-90 лет, трех покушениях и двух разбоях. Убийцу окрестили «поволжским маньяком», поскольку орудовал он в городах Приволжского и Уральского федеральных округов.

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#уголовное обвинение
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#маньяк
#убийство
#пострадавший
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Спасатели МЧС приступили к поисково-спасательным работам на руднике в Приамурье
19 марта 2024, 08:07

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Горноспасатели МЧС России приступили к поисково-спасательным работам на руднике в Амурской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации источника, на месте происшествия находятся психологи МЧС России. Уточняется, что на базе регионального управления ведомства начал работу оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что доследственную проверку по факту обрушения шахты золотодобывающего прииска организовали специалисты следственного отдела по городу Зея СУ СК Приамурья. В регионе объявлен региональный режим ЧС.

Напомним, 18 марта на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. По предварительным данным, под завалом могут находиться 15 человек.

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#мчс
#человек
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В Оренбурге возбудили первое в России уголовное дело об ЛГБТ*-экстремизме
19 марта 2024, 08:04

Фото: iStock/Akintevs

Первое в России уголовное дело об ЛГБТ*-экстремизме возбудили в отношении ночного клуба в Оренбурге, об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
«В Оренбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 статьи 282.2 УК РФ в связи с деятельностью ЛГБТ*-клуба «Поза» (Pose)», — рассказала общественный деятель.

По словам Мизулиной, сперва на заведение обратили внимание местные активисты. Она также добавила, что это уголовное дело стало первым в России после признания Верховным судом ЛГБТ*-движения экстремистским.

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*Организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации
#лгбт
#уголовное дело
#клуб
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Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в белгородском поселке Горьковский
Гладков: мирный житель погиб при атаке дрона в белгородском поселке Горьковский
19 марта 2024, 07:29

Фото: iStock/rancho_runner

Мирный житель скончался в результате атаки украинского дрона-камикадзе в посёлке Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что два человека получили ранения. В Горьковском мужчина получил проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей.

При этом в результате обстрела села Головчино женщина получила сотрясение мозга. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
Также Гладков рассказал, что в Грайвороне два снаряда попали в частные жилые дома, после чего они загорелись. Также повреждения получили ещё 11 домов.

В селе Гора-Подол также пострадали пять частных домов, в поселке Горьковский — четыре домовладения и несколько хозпостроек. В селе Головчино окна выбило и посекло фасады в двух домовладениях.

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#обстрел
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Kras Mash: Бродячая собака порвала лицо 10-летнему мальчику в Канске
19 марта 2024, 06:13

Фото: iStock/Zastavkin

В Канском районе Красноярского края 10-летний мальчик пострадал от нападения бездомной собаки. Об этом 18 марта пишет газета «Красноярский рабочий». Полиция проводит проверку инцидента, произошедшего в селе Филимоново.
Накануне в красноярских соцсетях распространились снимки ребенка с окровавленным глазом, на которого напал бродячий пёс.



О нападении сообщили из медицинского учреждения, куда поступил мальчик. По предварительной информации, ребёнок стоял возле ограды школы и ждал родителей, когда на него напала собака. Краевое МВД организовало проверку инцидента, материалы будут направлены в административную комиссию местного самоуправления.

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#животные
#нападение
#мальчик
#красноярский край
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Амурская область ввела региональный режим ЧС из-за обвала на руднике «Пионер»
РИА Новости: В Приамурье введен режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер»
19 марта 2024, 05:26

Фото: iStock/Adam88xx

В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе. Об этом заявил приамурский губернатор Василий Орлов.
«Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей!», — сообщил Орлов в своем Telegram-канале.

Ранее группировка спасателей МЧС России в составе 25 человек прибыла в Зейский муниципальный округ из Якутии. Дополнительно из Хабаровского края следует вертолет Ми-8, на борту которого 13 спасателей. Также к месту происшествия направлены горноспасатели из Приморья.



Доследственную проверку по факту обрушения шахты золотодобывающего прииска организовали специалисты следственного отдела по городу Зея СУ СК Приамурья. На место происшествия выехали следователи-криминалисты.

Напомним, что 18 марта 2024 года на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. По предварительным данным, под завалом могут находиться 15 человек. На место чрезвычайной ситуации выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев. Кроме того, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

По предварительным данным, люди находятся на глубине до 100-150 метров, информации о пострадавших пока нет, однако и связь с горняками также отсутствует.

Золотодобывающий рудник «Пионер», где произошло обрушение, входит в группу «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК).

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#чс
#шахты
#губернатор
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РИА Новости: Американский беспилотник MQ-9 совершил аварийную посадку в Польше
19 марта 2024, 02:02

Фото: iStock/rancho_runner

Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, пишет РИА Новости со ссылкой на генеральное командование Вооруженных сил страны. До этого БПЛА потерял связь с базой в районе Мирославца, сообщили в польском Генштабе.
По данным командования, приземление произошло «в соответствии с процедурами» в «оцепленной незаселенной местности».

12-я база беспилотных летательных аппаратов расположена в Мирославце (Западно-Поморское воеводство). MQ-9 дислоцируются здесь с марта 2019 года. Дрон, с которым произошёл инцидент, совершал тренировочный полёт и не нёс на себе никаких вооружений.

Ранее сообщалось, что 28 февраля подобный же дрон MQ был по ошибке атакован в Красном море фрегатом ВМС Германии, который дислоцировался там для противостояния йеменским хуситам. Об этом написало немецкое издание Die Welt со ссылкой на представителя Министерства обороны Германии Михаэля Штемпфле.

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#польша
#сша
#авария
#беспилотник
#бпла
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Гусев: Системы РЭБ перехватили над Воронежем украинский БПЛА самолётного типа
19 марта 2024, 01:34

Фото: официальный сайт Кремля

Системы радиоэлектронной борьбы перехватили над Воронежем вражеский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Предварительно, пострадавших и существенных разрушений на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется.
18 марта Гусев сообщил, что в Воронежской области введен режим опасности из-за возможных атак БПЛА на территории региона. Губернатор подчеркнул, что системы противовоздушной обороны в регионе находятся в состоянии готовности. Он также призвал жителей занять защищенные помещения без окон, а тем, кто находится на улице, перейти в подземные переходы или парковки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале о том, что силы ПВО поразили восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. По словам губернатора, в Белгороде из-за падения обломков были повреждены крыши двух промышленных зданий. Кроме того, выбиты окна в здании медицинского учреждения.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

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#воронеж
#губернаторы
#бпла
#украина
#опасность
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