«Всё было залито кровью»: В Ленобласти водителя такси нашли мёртвым в его машине

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В Ленинградской области обнаружили пропавший автомобиль такси с убитым водителем внутри, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, пропавшее такси нашли в СНТ «Урожай» в деревне Гостицы.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили, что 64-лтний водитель «Лада Ларгус» был убит в салоне своего автомобиля. Отмечается, что вся машина была залита кровью. Ему нанесли многочисленные удары ножом в области груди, шеи и рук.
Задержать подозреваемого удалось 18 марта. Им оказался 23-летний безработный житель города Сланцы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, мотивы преступника пока не раскрыты.
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На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили, что 64-лтний водитель «Лада Ларгус» был убит в салоне своего автомобиля. Отмечается, что вся машина была залита кровью. Ему нанесли многочисленные удары ножом в области груди, шеи и рук.
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Евгения Парфентьева