58-летнюю жительницу Австралии судят за видео сексуального характера с участием рыбы

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В Австралии 58-летняя жительница Тасмании, Кэтрин Ли Джун, оказалась в центре скандала и попала под суд за публикацию в интернете видео сексуального характера с участием рыбы. Об этом сообщает портал News.com.au.
В период с февраля 2022 по январь 2023 года Джун разместила несколько роликов, на которых запечатлена «сексуальная активность между ней и рыбой». Видео быстро распространились по сети и стали вирусными.
Джун предъявлены обвинения в изготовлении и хранении контента, связанного с зоофилией. Ранее, в мае, по этому делу был привлечен 55-летний Эшли Дэвид Халлам, которого судили как сообщника. Он свою вину не признал. Джун, в свою очередь, попросила отложить рассмотрение ее дела на последнем заседании.
Ранее сообщалось, что в Казахстане четверо школьников взяли свою 16-летнюю одноклассницу в секс-рабство и восемь месяцев заставляли ее заниматься проституцией. За это время ее изнасиловали более тысячи раз. Об этом сообщает NEWS.ru.
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Джун предъявлены обвинения в изготовлении и хранении контента, связанного с зоофилией. Ранее, в мае, по этому делу был привлечен 55-летний Эшли Дэвид Халлам, которого судили как сообщника. Он свою вину не признал. Джун, в свою очередь, попросила отложить рассмотрение ее дела на последнем заседании.
Ранее сообщалось, что в Казахстане четверо школьников взяли свою 16-летнюю одноклассницу в секс-рабство и восемь месяцев заставляли ее заниматься проституцией. За это время ее изнасиловали более тысячи раз. Об этом сообщает NEWS.ru.
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Елена Перлова