57 раз ударил ножом за отказ в сексе: Муж на глазах у детей жестоко убил жену в Петербурге

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В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела об убийстве матери двоих детей, которой нанесли 57 ножевых ранений.
Семья из Донецка
41-летняя женщина и её 45-летний муж – уроженцы Донецка. До 2014 года они жили в Горловке, а после перебрались в Петербург. Они успешно устроились на работу – мужчина подрабатывал разнорабочим, а его жена стала работать медсестрой. Супруги воспитывали двух дочерей 17 и 10 лет. В 2023 году семья взяла ипотеку, после чего произошёл раскол.
Мужчина ни с того ни с сего начал сильно ревновать супругу. Дошло до того, что он запирал её дома и звонил начальнице, чтобы узнать, почему жена задерживается и не изменяет ли она ему с кем-нибудь из коллег. Усугубило ситуацию то, что женщина стала отказываться заниматься любовью, а в один момент вообще заявила, что не любит мужа.
По словам матери женщины, её дочь устала от постоянных ссор с мужем и решила развестись с ним. Супруг пришёл в ярость от такого желания жены и спрятал свидетельство о заключении брака.
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Мать ежедневно созванивалась с дочерью и узнавала у неё об обстановке дома. В один день, 22 сентября, дочь не вышла на связь, а ночью женщине пришло сообщение от старшей внучки о том, что они с отцом находятся в отделении полиции, а мать мертва.
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Жестокое убийство
В этот день семья как обычно собралась за ужином. Девочки быстро поели и пошли в свою комнату, как вдруг раздался истошный крик. Старшая побежала на кухню и увидела, как её отец наносит удары ножом матери. Позднее на её теле насчитали 57 ножевых ранений.
В ходе допроса мужчина заявил, что выпил немного до возвращения домой тем вечером. Затем, по его словам, всё было как в тумане. Он очнулся после прибытия полиции и обнаружил, что все стены и пол в крови, а его жена лежит без сознания. Супруг не стал отпираться и признался, что именно он убил женщину, однако добавил, что совершенно не помнит, как это произошло.
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершённом с особой жестокостью. По ней ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. После произошедшего мать погибшей оформила опеку над внучками. Сейчас девочки всё ещё учатся жить заново, пытаются отойти от трагедии.
По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу, было установлено, что мужчина нанёс жене 57 ударов ножом и не менее 30 ударов другими предметами по всему телу. В Санкт-Петербургский городской суд направили дело для рассмотрения по существу.
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