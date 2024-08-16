Возбуждала игрушками: школьница организовала вписку с группой парней и обвинила их в изнасиловании

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
16-летняя школьница из Санкт-Петербурга решила устроить вечеринку у себя дома. На так называемую вписку она пригласила шестерых парней, пообещав им элитный алкоголь и игры для взрослых. Чем закончилась встреча «золотой молодежи» и что происходило в квартире на самом деле расскажет редакция «Радио 1».
Пригласила малознакомых парней
На вечеринку 16-летняя Анна пригласила не только знакомых парней, но и их приятелей, которых прежде даже не видела. По словам подруги школьницы, она сразу объявила ребятам, что на вписке их ждет алкоголь, танцовщицы и взрослые игры.
Среди приглашенных была одноклассница Анны, которая позже поделилась с журналистами деталями того вечера.
Девушка рассказала, что танцовщица на вечеринке действительно была, однако она не раздевалась. Анна все свое внимание уделяла одному из парней – Антону. Они целовались, обнималась, а потом уединились в комнате. Через некоторое время к паре зашел сначала один приглашенный гость, а затем несколько других. По словам подруги, Анна вела себя спокойно, не было похоже, что кто-то ее обидел.
Заявление об изнасиловании
На следующий день в полицию обратилась мать Анны с заявлением об изнасиловании дочери. Она утверждала, что трое малознакомых парней в возрасте от 17 до 19 лет против воли школьницы вступили с ней в половую связь. Правоохранители провели осмотр места происшествия в квартире, где проходила вечеринка, и изъяли нижнее белье девочки с биологическими следами.
Вскоре все участники вписки были задержаны и допрошены. Информация об инциденте дошла до главы СКР Александра Бастрыкина. В настоящее время дело находится на особом контроле у правоохранительных органов, при этом мера пресечения молодым людям избрана не была.
Фото: iStock/HappyNati
Что происходило на вечеринке в Санкт-Петербурге
Друг Анны Антон рассказал правоохранителям, что никаких насильственных действий в отношении девочки совершено не было и все происходило по обоюдному согласию.
«Есть видео-подтверждение, как она нас возбуждала интимными игрушками, целовала на видео, при свидетелях звала в комнату уединиться. Также перед тусовкой в переписке обозначила, что там будут игры 18+ и что надо позвать мальчиков. После нашей связи она нас поблагодарила за вечер и подарила алкоголь», — поделился подробностями вечеринки молодой человек.
По его словам, секс у Анны был лишь с ним и еще одним парнем. Остальные либо просто наблюдали за процессом, либо отсутствовали в комнате вообще. Другие участники вечеринки подтвердили слова Антона и заявили, что мать Анны агрессивно себя ведет, угрожает связями с высокими чиновниками и грозится «посадить в тюрьму» всех участников вписки.
Правоохранители продолжают выяснять, было ли совершено изнасилование на самом деле.
Читайте также:
«Я был с ней мягким»: Похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи
Прыгал на груди: в Магадане пьяный гость насиловал и убивал сестру, пока ее брат спал
«Дядя снял штаны»: 11-летние девочки рассказали о тренере из Анапы, мастурбирующим на их глазах
Анастасия Хохлова