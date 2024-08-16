Школьники взяли в секс-рабство свою одноклассницу в Казахстане

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В Казахстане четверо школьников взяли свою 16-летнюю одноклассницу в секс-рабство и восемь месяцев заставляли ее заниматься проституцией. За это время ее изнасиловали более тысячи раз. Об этом сообщает NEWS.ru.
Согласно данным издания, школьники создали анкету с фотографиями девушки на соответствующем сайте и возили ее по клиентам. Сначала девушка даже продолжала ходить в школу и жить дома, но через какое-то время пропала. Оказалось, что парни пичкали ее наркотиками, а жила она в квартире одного из них. Девушку пытали и угрожали убить, если она перестанет заниматься проституцией. Тем временем родителям пострадавшей регулярно отправляли сообщения от лица пленной, в которых говорилось, что она покончит с собой, если ее начнут искать.
Однако через полгода родители все-таки приступили к поиску ребенка, обратились в школу, но там им сообщили, что напишут плохую характеристику нерадивой ученице, а их лишат родительских прав. В августе полицейские задержали четверых преступников. Трое из них сейчас находятся в изоляторе, а еще один – под домашним арестом. На родителей девочки также завели уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей, так как они не искали ее на протяжении шести месяцев.
Предполагается, что школьники на протяжении восьми месяцев зарабатывали около 4-6 тысяч долларов ежемесячно на сексуальной эксплуатации одноклассницы.
Сейчас она лечится у психотерапевта, а дом, где она живет, находится под круглосуточной охраной.
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Однако через полгода родители все-таки приступили к поиску ребенка, обратились в школу, но там им сообщили, что напишут плохую характеристику нерадивой ученице, а их лишат родительских прав. В августе полицейские задержали четверых преступников. Трое из них сейчас находятся в изоляторе, а еще один – под домашним арестом. На родителей девочки также завели уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей, так как они не искали ее на протяжении шести месяцев.
Предполагается, что школьники на протяжении восьми месяцев зарабатывали около 4-6 тысяч долларов ежемесячно на сексуальной эксплуатации одноклассницы.
Сейчас она лечится у психотерапевта, а дом, где она живет, находится под круглосуточной охраной.
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Элина Позднякова