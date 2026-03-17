Школьницу со множественными перелолами нашли под окнами дома в Волгограде
В Красноармейском районе Волгограда школьницу с тяжелыми травмами обнаружили под окнами жилого дома. Как сообщает V1.ru, девочка выпала с четвертого этажа.
Несовершеннолетнюю нашли ночью. С многочисленными переломами ее срочно доставили в больницу. Медики оценивают состояние пострадавшей как крайне тяжелое — сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей.
По словам специалистов, предпринимаются все возможные меры для спасения жизни и восстановления здоровья девочки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранительные органы организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
