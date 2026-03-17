Несколько человек пострадали в ДТП на севере Москвы
Число пострадавших в ДТП на севере Москвы выросло до пяти. Об этом сообщили в Max столичной Госавтоинспекции.
Ранее в ведомстве уточняли, что в аварии с микроавтобусом на Ленинградском проспекте травмы получили три человека — водитель и двое пассажиров. Всех доставили в медицинские учреждения.
Перед этим в Ирбитском районе Свердловской области легковой автомобиль съехал в кювет, в результате чего погиб водитель. ДТП произошло на 87-м километре автодороги Камышлов — Тавда.
По предварительным данным, 63-летний шофер за рулём Nissan Almera не справился с управлением. Его супруга, находившаяся в салоне, сообщила, что водителю внезапно стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, женщина не пострадала.
