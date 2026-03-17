В России распутали дело по мошенничеству с наймом сотрудников
В Нижневартовске полиция задержала 15 человек, подозреваемых в организации мошенничества под видом найма на удалённую работу. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, уже выявили 113 пострадавших из разных регионов страны, а общий ущерб превысил 2,5 млн рублей. Троих предполагаемых участников схемы арестовали, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Следствие считает, что с июня 2024-го по февраль 2025 года группа действовала по заранее выстроенному сценарию. Она размещала в сети объявления о вакансиях на удалёнке, а у откликнувшихся запрашивала персональные данные и реквизиты банковских карт, после чего предлагала установить на телефон файл.
Как предполагается, под его видом распространялось вредоносное ПО, которое давало доступ к банковским приложениям и аккаунту на «Госуслугах». Получив контроль над учётными записями, злоумышленники переводили средства на подконтрольные счета и оформляли микрозаймы на имена потерпевших.
Читайте также: