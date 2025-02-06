6-летний правнук убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова находится в детдоме

Фото: iStock/Pablo Rodrigo Sanchez Remorini
Правнук убитого бывшего мэра Самары Виктора Тархова находится в детском доме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что внучка самарского чиновника шесть лет назад родила ребёнка, находясь в отношениях с мужчиной, личность которого не раскрывалась. Возлюбленный не признал сына, поэтому девушка осталась с ребёнком одна. Она дала ему фамилию и отчество по имени дедушки.
После ареста Екатерины Тарховой шестилетнего мальчика поместили в детдом, у него нет близких, которые бы могли взять его под опеку.
Отец ребёнка проживает в Израиле. А бабушка, Людмила Тархова, отбывает наказание в колонии. В 2022 году её приговорили к семи годам тюрьмы за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Александра Милеева.
Сама Екатерина Тархова, подозреваемая в убийстве деда и его жены, официально не работала уже несколько нет. При этом знакомые семьи утверждают, что девушка заботилась о сыне, он ни в чём не нуждался.
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После ареста Екатерины Тарховой шестилетнего мальчика поместили в детдом, у него нет близких, которые бы могли взять его под опеку.
Отец ребёнка проживает в Израиле. А бабушка, Людмила Тархова, отбывает наказание в колонии. В 2022 году её приговорили к семи годам тюрьмы за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Александра Милеева.
Сама Екатерина Тархова, подозреваемая в убийстве деда и его жены, официально не работала уже несколько нет. При этом знакомые семьи утверждают, что девушка заботилась о сыне, он ни в чём не нуждался.
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Анастасия Чинкова