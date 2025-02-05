Бывшего мэра российского города и его жену нашли застреленными

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Бывший мэр Самары Виктор Тархов обнаружен мёртвым с огнестрельными ранениями на теле. Вместе с ним была убита его жена Наталья.
Об этом сообщил RTVI, ссылаясь на источник в следственном управлении СК Российской Федерации по Самарской области.
Чета Тарховых недавно прилетела в Россию их Финляндии. По информации источника, в расправе подозревается внучка потерпевших. В настоящий момент она задержана и отказывается давать показания.
Виктор Тархов руководил Самарой с 2006 по 2010 годы. Его дочь руководила компанией по производству частных самолетов ООО «Самара ВВВ-Авиа». В декабре 2022 года она была признана виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата областной думы и осуждена на семь лет колонии общего режима.
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Чета Тарховых недавно прилетела в Россию их Финляндии. По информации источника, в расправе подозревается внучка потерпевших. В настоящий момент она задержана и отказывается давать показания.
Виктор Тархов руководил Самарой с 2006 по 2010 годы. Его дочь руководила компанией по производству частных самолетов ООО «Самара ВВВ-Авиа». В декабре 2022 года она была признана виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата областной думы и осуждена на семь лет колонии общего режима.
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Александр Бойцов