Фрагменты тел бывшего мэра Самары и его жены обнаружили в их квартире

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Фрагменты тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги обнаружены в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Накануне правоохранительные органы арестовали внучку экс-главы города Екатерину Бельску, которая на данный момент является главной подозреваемой в двойном убийстве.
По версии следствия, женщина убила родственников ради денег. Их она, помимо прочего, собиралась потратить на наркотики.
Отмечается, что она убила дедушку и бабушку около месяца назад, после чего расчленила и постепенно выносила фрагменты тел из дома, увозя их в неизвестном направлении на такси. Часть останков на момент задержания Екатерины по-прежнему оставаться в квартире.
Бельская не признаёт свою вину и отказывается сотрудничать со следствием.
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Бывшего мэра российского города и его жену нашли застреленными
По версии следствия, женщина убила родственников ради денег. Их она, помимо прочего, собиралась потратить на наркотики.
Отмечается, что она убила дедушку и бабушку около месяца назад, после чего расчленила и постепенно выносила фрагменты тел из дома, увозя их в неизвестном направлении на такси. Часть останков на момент задержания Екатерины по-прежнему оставаться в квартире.
Бельская не признаёт свою вину и отказывается сотрудничать со следствием.
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Бывшего мэра российского города и его жену нашли застреленными
Анастасия Чинкова