60-летняя россиянка не выжила во французских Альпах
60-летняя российская альпинистка погибла на горнолыжном курорте Шамони. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Женщина отправилась в поход одна во вторник. Когда она не вернулась в приют Альберта I, расположенный над ледником Тур, там забили тревогу. В итоге начались поиски, которые длились два дня.
Накануне тело россиянки нашли на дне расщелины ледника на высоте 2150 метров и эвакуировали вертолётом. В операции участвовали четыре спасателя из взвода горной жандармерии Шамони.
По данным местных властей, такие смертельные случаи в это время года крайне редки. Альпинисты знают, что летние походы по ледникам представляют опасность. Тонкий слой снега мешает увидеть, что под ним, и может обрушиться под ногами.
В жандармерии также подтвердили, что погибшая пенсионерка была гражданкой России, пишет РИА Новости.
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