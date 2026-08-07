60-летняя россиянка не выжила во французских Альпах

07 августа 2026, 17:35

SHOT: 60-летняя российская альпинистка погибла на горнолыжном курорте во Франции

Фото: iStock/SCM Jeans

60-летняя российская альпинистка погибла на горнолыжном курорте Шамони. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.