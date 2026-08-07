В российском регионе охотник на шакалов случайно подстрелил собачника
В Краснодарском крае охотник перепутал человека с собакой с шакалом и выстрелил из карабина. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина получил тяжёлое ранение.
Происшествие случилось в хуторе Привольный Динского района. 42-летний гражданин имел при себе официальное разрешение на отстрел шакалов и отправился в лесную зону для проведения охоты.
Во время выслеживания потенциальной цели охотник использовал тепловизионный прицел. Прибор зафиксировал движущийся силуэт, и стрелок принял решение произвести выстрел из карабина. Однако в качестве мишени он ошибся: под прицел попал не зверь, а другой местный житель, который гулял по лесу вместе со своей собакой.
Пуля тяжело ранила мужчину. Пострадавший выжил, но полученное ранение потребовало серьёзного хирургического вмешательства — медикам пришлось удалить ему поджелудочную железу.
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