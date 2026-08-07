В российском регионе охотник на шакалов случайно подстрелил собачника

07 августа 2026, 16:32

На Кубани охотник принял человека с собакой за шакала и ранил его из карабина

Фото: Istock/grinvalds

В Краснодарском крае охотник перепутал человека с собакой с шакалом и выстрелил из карабина. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина получил тяжёлое ранение.