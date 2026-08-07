Восьмилетние брат с сестрой ушли на прогулку и не вернулись
В Иркутске полицейские разыскивают пропавших восьмилетних двойняшек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем канале в мессенджере Max.
Брат с сестрой вышли из дома на улице Ивана Галкина 7 августа в полдень, но до сих пор вернулись. Мать детей обратилась в дежурную часть с заявлением о пропаже.
В последний раз девочка была в светлой футболке, голубых шортах и белой кепке, мальчик — в шортах, футболке и кепке темных цветов, с собой также брал желтый пакет.
Ранее сообщалось, что 52-летнего жителя Якутии, пропавшего 5 июля, нашли живым через 25 дней. Мужчину обнаружил работник на сенокосе в Хангаласском улусе, примерно в 80 километрах от села Немюгюнцы.
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