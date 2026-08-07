На юго-западе Москвы водитель выбросил котёнка на шоссе во время движения

07 августа 2026, 17:04

Фото: Istock/igoriss

В столице пассажир белой машины выбросил кота на проезжую часть во время движения по шоссе. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Инцидент произошёл 24 июля в 20:06 мск в районе дома 33, где располагается жилой комплекс «Октябрь». По словам очевидцев, автомобиль ехал впереди их потока.



Внезапно из салона машины вылетел кот — судя по кадрам с видеорегистратора, животное уже не подавало признаков жизни. Водитель продолжил движение, не останавливаясь.

«Прямо на ходу водитель выбросил из машины на шоссе котёнка, который погиб. Всё зафиксировал мой видеорегистратор. Мы двигались по улице Народного ополчения», — рассказали свидетели происшествия.