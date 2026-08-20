«Не могла даже сидеть»: На Урале мать 35 детей госпитализировали с переутомлением
В Свердловской области с переутомлением госпитализировали мать 35 детей. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Женщина приехала из Новосибирска в Каменск-Уральский вместе с 14-летним сыном Фотием, который участвовал в конкурсе звонарей. Мальчик одержал победу, однако во время церемонии награждения его мама потеряла сознание и упала, ударившись головой.
Врачи екатеринбургской ЦГКБ № 6 диагностировали у пациентки синдром позвоночной артерии. Причиной состояния стали перелёт и сильное эмоциональное напряжение. В первые дни лечения женщина не могла ходить, стоять и даже сидеть.
Спустя некоторое время самочувствие россиянки улучшилось, и медики выписали её домой. Женщина воспитывает 35 детей: восемь из них родные, остальные — приёмные. Кроме того, у неё уже более 30 внуков.
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