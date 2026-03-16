69-летний пенсионер провалился в берлогу и избил проснувшегося медведя
В Японии медведь укусил туриста, который случайно провалился в его берлогу и разбудил зверя. Об этом пишет SoraNews24.
Происшествие случилось в воскресенье, 8 марта, на горе Ивакамияма в префектуре Ивате. 69-летний мужчина и его спутница шли по туристической тропе, но из‑за сильного снегопада сбились с маршрута. В какой-то момент пенсионер провалился в глубокий снег по пояс.
Оказалось, под снегом находилась берлога. Проснувшийся медведь укусил мужчину за икру левой ноги, после чего выбрался наружу и попытался атаковать его спутницу. Турист отбился от хищника треккинговыми палками, и тот скрылся в лесу.
Пара смогла вернуться на тропу и добраться до ближайшего поселка. Укус оказался неглубоким, угрозы для здоровья пострадавшего нет.
В комментариях к новости многие пользователи встали на сторону медведя, отметив, что на месте зверя поступили бы так же, если бы кто-то «ворвался» к ним домой.
