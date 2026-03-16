Российский футбольный матч кончился для девушки-фотографа черепно-мозговой травмой — видео
Девушка-фотограф Дарья получила закрытую черепно‑мозговую травму во время любительского футбольного матча. Она снимала встречу команд «Вектор‑Бриг» и «Стрелец», когда один из игроков в ходе эпизода упал прямо на неё.
Сейчас Дарья находится в больнице. В разговоре с Ni Mash она рассказала, что чувствует себя удовлетворительно и воспринимает такие инциденты как часть работы.
По её словам, футболисты уже извинились. В ближайшие месяцы ей предстоит носить специальный шейный воротник — примерно три месяца.
Ранее врачи забыли пациента в аппарате МРТ на шесть часов.
