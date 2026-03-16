Мэра одного города нашли с простреленной головой после первого тура выборов

16 марта 2026, 20:11

Le Figaro: во Франции нашли труп мэра с простреленной головой после выборов

Мэра французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба (департамент Атлантические Пиренеи на юго‑западе Франции) Кристиана Берсаита нашли мёртвым после поражения в первом туре муниципальных выборов. Об этом сообщает в понедельник газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру города По.