Мэра одного города нашли с простреленной головой после первого тура выборов
Мэра французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба (департамент Атлантические Пиренеи на юго‑западе Франции) Кристиана Берсаита нашли мёртвым после поражения в первом туре муниципальных выборов. Об этом сообщает в понедельник газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру города По.
Первый тур голосования прошёл 15 марта. По данным телеканала BFMTV, явка к 21:40 по местному времени (23:40 мск) составила 58,78%.
Как уточняет издание, действующий глава коммуны с населением около 750 человек проиграл. Его соперник набрал 55,5% голосов, что сняло необходимость проводить второй тур. После объявления результатов Берсаит покинул помещение избирательной комиссии и перестал выходить на связь. Родные также заметили, что из дома пропала пневматическая винтовка, после чего обратились в правоохранительные органы. Организовали поиски.
Утром в понедельник жандармы обнаружили тело 61‑летнего Берсаита в лесистой местности неподалёку от коммуны. Примерно в десяти метрах от него находился автомобиль, а на теле увидели огнестрельное ранение, пишет СМИ. Прокуратура По начала расследование и на данном этапе склоняется к версии самоубийства.
По французским правилам, для выхода во второй тур список должен получить не менее десяти процентов голосов. Если же он набирает более 50%, то автоматически побеждает, и дополнительное голосование не нужно. Второй тур муниципальных выборов во Франции запланировали на 22 марта. В этот день в том числе определят мэров Парижа и других крупных городов.
