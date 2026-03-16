Россиянин поссорился с девушкой и пропал в Таиланде: где его нашли
Поссорившегося с девушкой и пропавшего на Пхукете россиянина нашли в полиции
Российский турист, который пропал на Пхукете после ссоры с девушкой, нашелся в иммиграционной полиции Таиланда и сейчас готовится к депортации.
Об этом РИА Новости рассказала лидер одной из групп российских волонтеров в стране и администратор русскоязычного сообщества в тайских соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева. По ее словам, мужчина находится в центре временного содержания, откуда иностранцев отправляют на родину за их собственный счет.
«Там механизм уже запущен, так что он будет депортирован домой», — сказала собеседница.
Речь идет о 40-летнем Денисе из Уфы, который работал в IT. Он исчез 25 февраля после конфликта с Анной — они вместе уже девять лет. Сообщается, что в день ссоры россиянин привел девушку в полицейский участок на Пхукете, порвал ее паспорт, после чего перестал выходить на связь и не появлялся в арендованном жилье.