Россиянин поссорился с девушкой и пропал в Таиланде: где его нашли

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Российский турист, который пропал на Пхукете после ссоры с девушкой, нашелся в иммиграционной полиции Таиланда и сейчас готовится к депортации.



Об этом РИА Новости рассказала лидер одной из групп российских волонтеров в стране и администратор русскоязычного сообщества в тайских соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева. По ее словам, мужчина находится в центре временного содержания, откуда иностранцев отправляют на родину за их собственный счет.

«Там механизм уже запущен, так что он будет депортирован домой», — сказала собеседница.

Речь идет о 40-летнем Денисе из Уфы, который работал в IT. Он исчез 25 февраля после конфликта с Анной — они вместе уже девять лет. Сообщается, что в день ссоры россиянин привел девушку в полицейский участок на Пхукете, порвал ее паспорт, после чего перестал выходить на связь и не появлялся в арендованном жилье.
Никита Кротов

