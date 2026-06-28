70-градусная жара убила двух маленьких детей в машине в Европе
Чудовищная трагедия потрясла юг Франции: двоих братьев, четырёхлетнего Кассима Бенуали и двухлетнего Садека, нашли мёртвыми в салоне автомобиля во время аномальной жары. Температура внутри машины, по данным следствия, могла достигать 70 градусов по Цельсию, сообщает Mirror.
Детей обнаружила их мать, Вафа Эль Бубкари, вернувшись с покупками из супермаркета и после посещения местного бассейна. Изначально прокуратура склонялась к версии, что малыши случайно заблокировали себя внутри без ведома родительницы. Однако позднее женщина призналась, что «забыла» сыновей в автомобиле. Впоследствии она изменила показания, заявив, что дети самостоятельно забрались в машину, пока она разгружала продукты, и захлопнули дверцы.
Трагедия развернулась на фоне рекордной жары, когда столбики термометров во Франции обновили столетние максимумы. В замкнутом пространстве Peugeot без работающего кондиционера температура за считанные минуты поднялась до критической отметки, что привело к тепловому удару и остановке сердца у обоих детей.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве. Бабушка погибших мальчиков назвала произошедшее «огромной трагедией» и пояснила, что её дочь, разведённая мать четверых детей, была подавленной множеством личных проблем. По словам родственницы, роковая ошибка произошла в суете, когда женщина на несколько минут оставила детей в машине, разгружая багажник. Знакомые и соседи характеризуют госпожу Бубкари как трудолюбивую и заботливую мать, которая находится в глубоком шоке после случившегося.
Похороны Кассима и Садека состоялись в пятницу в мечети Карпантра. Предварительное вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало обезвоживание организма вследствие критического перегрева.
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