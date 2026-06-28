70-градусная жара убила двух маленьких детей в машине в Европе

28 июня 2026, 22:09

Mirror: два малыша погибли в раскаленном авто на 70-градусной жаре во Франции

Фото: istockphoto/Pixavril

Чудовищная трагедия потрясла юг Франции: двоих братьев, четырёхлетнего Кассима Бенуали и двухлетнего Садека, нашли мёртвыми в салоне автомобиля во время аномальной жары. Температура внутри машины, по данным следствия, могла достигать 70 градусов по Цельсию, сообщает Mirror.