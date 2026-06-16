Подмосковные спасатели освободили запертого в машине ребёнка
Полуторогодовалый ребёнок оказался заперт один в машине. Для того, чтобы его освободить, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Инцидент произошёл в Дмитровском округе Подмосковья в понедельник, 15 июня.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила мама малыша. Она рассказала, что усадила сына в автомобиль и уже собиралась сесть за руль, когда малыш, играя с ключами, нечаянно заблокировал двери», — говорится в сообщении.Оперативно прибывшие на место спасатели аккуратно отжали дверь, не повредив замок. Ребёнок, наплакавшись, крепко спал. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Ранее сообщалось, что спасатели вывели из леса в округе Егорьевск заблудившуюся пенсионерку.