Phileleftheros: Тела двоих детей нашли в машине на Кипре
На территории британских военных баз Акротири и Декелия на Кипре обнаружили тела двоих несовершеннолетних детей. Трагическую находку сделали вечером 28 июня, около 18:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает местная газета Phileleftheros.
Автомобиль с телами находился в запертом состоянии в поле рядом с многоквартирным домом неподалеку от деревни Ксилофагу. Хотя сам населенный пункт расположен в провинции Ларнака Республики Кипр, место происшествия относится к юрисдикции базы Декелия. В связи с этим расследование взяла на себя полиция британской заморской территории — в настоящее время офицеры проводят следственные действия в упомянутом жилом здании.
По предварительным данным, причиной гибели детей могла стать асфиксия, также на телах зафиксировали ожоги, вызванные воздействием солнечных лучей. Окончательные выводы о причинах смерти сделают после проведения судебно-медицинской экспертизы.
СМИ уточняет, что родители погибших являются выходцами из одной из балканских стран. По информации газеты Cyprus Mail, речь, предположительно, идет о Болгарии. Там же сообщается, что возраст жертв — восемь и десять лет.
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