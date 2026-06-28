Phileleftheros: Тела двоих детей нашли в машине на Кипре

28 июня 2026, 21:57

Фото: istockphoto/MattGush

На территории британских военных баз Акротири и Декелия на Кипре обнаружили тела двоих несовершеннолетних детей. Трагическую находку сделали вечером 28 июня, около 18:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает местная газета Phileleftheros.