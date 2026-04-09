71-летний владелец магазина заманил к себе сладостями семилетнюю девочку и изнасиловал
Пожилой индиец изнасиловал семилетнюю девочку, заманив ее к себе сладостями. Об этом сообщает Times of India.
Все произошло 7 апреля в городе Ачанта. 71-летний владелец магазина по имени Велаган Венката Свами предложил ребенку заглянуть в лавку, пообещав угостить взамен шоколадом и печеньем.
Мужчина, будучи вдовцом и отцом взрослого сына, надругался над девочкой, не обращая внимания на ее крики. Ребенок вернулся домой только к вечеру и рассказал обо всем матери. Женщина сразу же обратилась в полицию. Утром пострадавшую доставили в государственную больницу для медицинского осмотра.
Девочка живет по соседству, ее родители занимаются уличной торговлей. Заместитель инспектора полиции отметил, что семья жертвы социально уязвима и происходит из низшего социального слоя.
В связи с инцидентом возбудили уголовное дело, однако задержать подозреваемого пока не удалось. Расследование продолжается.
Читайте также: