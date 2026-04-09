Достижения.рф

71-летний владелец магазина заманил к себе сладостями семилетнюю девочку и изнасиловал

Фото: iStock/filrom

Пожилой индиец изнасиловал семилетнюю девочку, заманив ее к себе сладостями. Об этом сообщает Times of India.



Все произошло 7 апреля в городе Ачанта. 71-летний владелец магазина по имени Велаган Венката Свами предложил ребенку заглянуть в лавку, пообещав угостить взамен шоколадом и печеньем.

Мужчина, будучи вдовцом и отцом взрослого сына, надругался над девочкой, не обращая внимания на ее крики. Ребенок вернулся домой только к вечеру и рассказал обо всем матери. Женщина сразу же обратилась в полицию. Утром пострадавшую доставили в государственную больницу для медицинского осмотра.

Девочка живет по соседству, ее родители занимаются уличной торговлей. Заместитель инспектора полиции отметил, что семья жертвы социально уязвима и происходит из низшего социального слоя.

В связи с инцидентом возбудили уголовное дело, однако задержать подозреваемого пока не удалось. Расследование продолжается.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0