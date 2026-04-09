МВД накрыло клуб-бордель в центре Москвы — видео

09 апреля 2026, 14:50

МВД опубликовало видео из борделя в Большом Савинском переулке в центре Москвы

Видео: ГУ МВД по Москве

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов провели рейд в заведении, которое работало как клуб-бордель. Видео оперативных мероприятий опубликовало ГУ МВД по городу.





На записи видно, как полицейские поднимаются по лестнице, освещенной красными лампами, в помещение в Большом Савинском переулке. В кадре также присутствуют девушки в откровенных нарядах.



По информации ведомства, в этом заведении предоставлялись услуги сексуального характера. Всех задержанных доставили в отдел полиции.



