Россиянка попросила братьев найти и наказать «загулявшего» мужа
Жена организовала похищение и избиение мужа в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
38-летний Ян ехал в такси со знакомой, когда их подрезал черный Mercedes. Из иномарки вышли двое мужчин с битой и ножом. Они вытащили пассажира из машины и начали избивать. Испугавшись, спутница мужчины сбежала, а его самого затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
Водитель такси обратился в полицию. Правоохранители нашли пострадавшего в Балашихе. Оказалось, что за похищением и избиением стояла жена Яна. Когда он пропал на несколько дней, женщина не стала долго ждать и попросила своих братьев найти мужа и «проучить» его.
