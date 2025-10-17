74-летний мужчина заплатил 3 млрд рупий, чтобы жениться на 24-летней красавице
В Индонезии 74-летний мужчина заплатил за 24-летнюю невесту выкуп в размере трёх миллиардов рупий, что превышает 14 миллионов рублей. Информацию об этом распространило издание The South China Morning Post.
Церемония бракосочетания прошла 1 октября в округе Патисан, который находится в провинции Восточная Ява. Во время мероприятия жених публично объявил, что намерен жениться на 24-летней девушке, и вручил чек на сумму три миллиарда индонезийских рупий.
По словам видеооператоров, которые снимали церемонию, изначально сумма выкупа не должна была превышать один миллиард рупий, однако жених в последний момент решил увеличить её в три раза.
Помимо этого, новобрачный подарил каждому гостю по 100 тысяч рупий наличными, что эквивалентно примерно 500 тысячам рублей. После свадьбы компания-организатор фотосессии заявила, что молодожёны не оплатили её услуги и скрылись. Однако позже жених и родственники невесты опровергли эти утверждения.
