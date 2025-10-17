74-летний мужчина заплатил 3 млрд рупий, чтобы жениться на 24-летней красавице

17 октября 2025, 18:35

Житель Индонезии заплатил выкуп за невесту в размере трёх миллиардов рупий

Фото: Istock/seraj mahmoud

В Индонезии 74-летний мужчина заплатил за 24-летнюю невесту выкуп в размере трёх миллиардов рупий, что превышает 14 миллионов рублей. Информацию об этом распространило издание The South China Morning Post.