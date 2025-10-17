В Башкирии на заводе «Авангард» прогремел взрыв, есть пострадавшие
В Башкирии произошёл взрыв на предприятии «Авангард». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Генеральный директор компании Дмитрий Логинов подтвердил эту информацию и сообщил, что авария случилась на нитроузле. В результате чрезвычайного происшествия есть пострадавшие. Точное количество людей и тяжесть их состояния сейчас уточняют.
К месту событий уже выехали спасательные расчёты и бригады скорой медицинской помощи. Местные жители из разных районов сообщают, что услышали громкий звук, после чего над территорией завода появился густой столб дыма.
