В Москве потоп с верхнего этажа привёл полицию к наркоплантации
В Москве полицейские обнаружили нелегальную плантацию конопли после вызова в квартиру на улице Генерала Тюленева. Об этом информирует прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.
Женщина обратилась в полицию из-за потопа в своей квартире. Стражи порядка поднялись этажом выше и встретили 50-летнего мужчину, который вёл себя подозрительно. Полицейские спросили его о наличии запрещённых веществ, и он признался, что хранит их.
В ходе обыска сотрудники полиции нашли парник для выращивания конопли и 150 граммов уже высушенного растения. По информации ведомства, мужчина планировал продавать наркотик мелкими партиями.
Следствие предъявило москвичу обвинение по статье УК РФ. Ему инкриминируют покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители изъяли наркотики.
