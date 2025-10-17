В Москве потоп с верхнего этажа привёл полицию к наркоплантации

17 октября 2025, 18:16

В Москве полиция обнаружила плантацию конопли в квартире после жалобы на потоп

Фото: Прокуратура города Москвы

В Москве полицейские обнаружили нелегальную плантацию конопли после вызова в квартиру на улице Генерала Тюленева. Об этом информирует прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.