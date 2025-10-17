На путях в Подмосковье нашли кроссовки пропавшего 14-летнего зацепера

17 октября 2025, 17:57

На Савёловском направлении нашли кроссовки пропавшего подростка-зацепера

Фото: Istock/Evgeniy Akimenko

В Подмосковье нашли кроссовки и телефон пропавшего 14-летнего зацепера. Подробности сообщает MSK1.RU.





14-летний Всеволод Серов ушёл из дома в подмосковной Лобне в ночь на 13 октября. Позже выяснилось, что подросток общался с зацеперами. Через четыре дня правоохранительные органы возбудили уголовное дело.



Отец подростка Михаил Серов сообщил, что на железнодорожных путях нашли кроссовки мальчика.

«Все в шоке. Лежали на путях два ботинка, очень похожие. У нас было две пары, одни на мне, вторые, видно, ребёнок надел, потому что в последнем видео он был в них, когда за электричку цеплялся», — рассказал Михаил.

