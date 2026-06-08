75-летняя россиянка лишилась 12,8 млн рублей после одного звонка

08 июня 2026, 11:20

В Нижнем Новгороде 75-летняя женщина отдала мошенникам 12,8 миллиона рублей

Фото: Istock/NanoStockk

В Нижнем Новгороде 75-летняя женщина доверилась мошенникам и лишилась 12,8 миллиона рублей. Как сообщает управление МВД по региону, пенсионерка общалась с неизвестными в течение трёх недель.





Лжесотрудники ФСБ рассказали женщине о подозрительной операции по банковскому счёту. Чтобы её отменить, пострадавшая выполняла все указания аферистов. Сначала она сняла в банке 10 миллионов рублей наличными, сложила деньги в чёрную хозяйственную сумку и отдала незнакомке.



Через несколько дней пенсионерка снова сняла со счетов средства — на этот раз два миллиона рублей. Следуя инструкциям мошенников, она приехала в Москву и там передала эти деньги незнакомому человеку. Позже злоумышленники обманули её ещё раз.

«Спустя некоторое время пенсионерка сняла со счёта оставшиеся 800 000 рублей и передала их неизвестному мужчине недалеко от своего дома», — добавили в МВД по региону.