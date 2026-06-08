В Алтайском крае футбольные ворота упали на школьника и раздавили его
В селе Алтайского края незакреплённые футбольные ворота рухнули на 17-летнего юношу и раздавили его. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
Трагедия произошла на спортивной площадке местного образовательного учреждения. Прибывшие медики констатировали: полученные повреждения несовместимы с жизнью. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Правоохранители выясняют, кто отвечал за безопасность спортивного оборудования.
Ранее сообщалось о трагическом ДТП в Тверской области. Там на нерегулируемом пешеходном переходе легковой автомобиль насмерть сбил четырёхлетнюю девочку. До этого в Иваново автомобилист сбил шестилетнего мальчика и скрылся.
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