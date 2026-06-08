Подростки-наркоманы похитили семилетнюю девочку и изнасиловали её в туалете
В Бангладеш подростки изнасиловали семилетнюю девочку. Как сообщает Country Today, подозреваемым 13 и 14 лет. Несовершеннолетние употребляют наркотики и живут с пострадавшей в одной деревне.
В день преступления подростки похитили девочку, заперли в туалете и по очереди надругались над ней. После этого нападавшие бросили ребёнка и скрылись. Пострадавшая самостоятельно добралась до своей деревни и рассказала о случившемся родственникам и соседям.
Из-за внутреннего кровотечения мать одного из подозреваемых отвела девочку к местному сельскому врачу. Тот продал женщине лекарство. Препарат не помог, состояние школьницы ухудшилось. Тогда местные жители вмешались и отвезли её в окружной медицинский центр.
В полицию обратилась бабушка девочки. Следствие полагает, что мать подозреваемого и врач мешали ребёнку получить помощь. Правоохранители задержали обоих подростков, в настоящее время идёт расследование.
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