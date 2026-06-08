Подростки-наркоманы похитили семилетнюю девочку и изнасиловали её в туалете

08 июня 2026, 10:10

В Бангладеш подростки 13 и 14 лет изнасиловали семилетнюю девочку в туалете

Фото: Istock/Sinicakover

В Бангладеш подростки изнасиловали семилетнюю девочку. Как сообщает Country Today, подозреваемым 13 и 14 лет. Несовершеннолетние употребляют наркотики и живут с пострадавшей в одной деревне.