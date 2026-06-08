Под Петербургом автоледи съехала в кювет и насмерть сбила велосипедиста
В Санкт-Петербурге произошла серьёзная авария с участием велосипедистов и кроссовера. Подробности сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент случился накануне днём на Приморском шоссе. За рулём автомобиля Geely Atlas находилась 64-летняя женщина. Она двигалась в сторону Ольгино. В районе Лисьего носа автоледи съехала в кювет и сбила двух велосипедистов.
В результате наезда 25-летний мужчина на велосипеде получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали второго велосипедиста с травмами средней степени тяжести. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось о трагедии в Тверской области. Там на нерегулируемом пешеходном переходе легковой автомобиль насмерть сбил четырёхлетнюю девочку.
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