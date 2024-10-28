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В Москве задержали организаторов незаконного игорного бизнеса

28 октября 2024, 10:42

Видео: Главное управление Росгвардии по г. Москве

Организаторы незаконного игорного бизнеса в Москве задержаны при участии СОБР Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе силовой структуры.
Отмечается, что сотрудники МВД России и Следственного комитета при поддержке СОБР Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.

Выяснилось, что ими было оборудовано помещение на северо-западе Москвы, где проводились азартные игры с использованием оборудования, которое запрещено к эксплуатации вне игорной зоны.



Оперативники провели обыски по данному адресу и местам проживания фигурантов дела. В результате были изъяты игорное оборудование, деньги, различная атрибутика и электронные средства. Также было обнаружено огнестрельное оружие и, по предварительным данным, наркотические вещества. По делу будут проведены судебные экспертизы.

В настоящее время сотрудниками силовых ведомств продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление обстоятельств преступления и лиц, выступающих возможными соучастниками.

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Мигрант пытался изнасиловать девушку в центре Москвы
В Москве мигрант напал на девушку и попытался изнасиловать её
28 октября 2024, 11:24

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В центре Москвы мигрант напал на девушку и попытался изнасиловать её. Об этом сообщает телеканал НТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что это произошло вечером 25 октября в одном из скверов Таганского района города. Мужчина сначала вырвал телефон из рук девушки, затем совершил насильственные действия сексуального характера и попытался изнасиловать её. Однако пострадавшую спасли оперативно прибывшие на место полицейские.

Злоумышленника задержали на месте. Им оказался гражданин Узбекистана. По сообщениям Следственного комитета, мужчине предъявили обвинения сразу по трём уголовным статьям: грабеж, насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование.

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#задержание
#обвинение
#уголовное дело
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Показания против Шамарина и 10 миллионов: что известно об аресте ранее судимого генерала Минобороны РФ Оглобина
Генерала Минобороны Оглоблина арестовали по делу о взятке в размере 10 млн
28 октября 2024, 11:24

Фото: iStock/Diy1

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего начальника Главного управления связи Министерства обороны России генерал-майора Александра Оглобина.
Сообщается, что его обвиняют в получении взятки на сумму 10 000 000 рублей в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Подробнее, что известно об арестованном, расскажет редакция «Радио 1».

Генерала ВС РФ Оглобина арестовали за взятку

Согласно версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей открытого акционерного общества «Пермский телефонный завод «Телта» взятку свыше 10 000 000 рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку средств связи для нужд Минобороны России.

Экс-начальник управления связи Минобороны Оглобин арестован за взятку
Экс-начальник управления связи Минобороны Оглобин арестован за взятку
«По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается в сообщении СК.

Максимальное наказание

Согласно части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, за получение взятки в крупном размере в рамках государственного оборонного заказа предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с возможным штрафом до семидесятикратной суммы взятки.

Александр Оглобин ранее уже был судим

В 2022 году Московский гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к 4,5 года колонии строгого режима за хищение 1,6 миллиарда рублей.

Следствие установило, что с декабря 2013 года по март 2018 года генерал участвовал в систематических махинациях, завышая расходы по госконтрактам акционерного общества «Воентелеком» на поставку спецтехники для военного ведомства.

В августе этого года стало известно, что Мосгорсуд освободил Оглоблина из колонии, заменив ему неотбытый срок на исправительные работы. Отмечается, что он дал показания по делу генерала Вадима Шамарина. В итоге Шамарин 22 мая был арестован по обвинению в получении взяток на сумму не менее 36 000 000 рублей.

Серия громких арестов

Весной 2024 года началась серия арестов высокопоставленных чиновников Минобороны России по обвинениям во взятках и хищениях.

Первым задержали замминистра Тимура Иванова, за ним последовали бывшие замминистры Дмитрий Булгаков и Павел Попов, а также генерал-майор Иван Попов.

В мае арестовали генерал-лейтенанта Шамарина. Помимо этого, под стражей находятся гендиректор завода «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина.

В октябре суд оштрафовал Сергея Слюсаря, бывшего начальника отдела ГУС, за получение взятки в виде электросамоката, квадрокоптера и телевизора.

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#суд
#следствие
#вс рф
#минобороны
#ск
#статьи
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«Сама заливает себя нечистотами»: суд вынес неожиданное решение по делу учительницы
Суд признал виновной женщину, которую заливает нечистотами соседка сверху
28 октября 2024, 10:17

Фото: iStock/AMilkin

Учительница из Кабардино-Балкарии, которую в течение полутора лет заливала нечистотами соседка сверху, признана виновной. Такое решение вынес суд, пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что педагог Зульфия Саламова оказалась в трудной жизненной ситуации и осталась на улице с двумя детьми. Материнского капитала хватило только на небольшую квартиру в старом доме в селе Пролетарское. Почти одновременно с ней этажом выше заселилась женщина, которая по непонятным причинам срезала и заварила трубу стояка. С тех пор в квартиру Саламовой текут все нечистоты, которые должны попадать в канализацию.

Специалисты, проводившие экспертизу, и администрация населённого пункта встали на сторону учительницы. Однако суд занял сторону соседки и обвинил Саламову в том, что она якобы сама заливает квартиру своими же отходами. При этом женщина потратила уже 300 тысяч рублей на проведение ремонта.

Также Саламова утверждает, что соседка неоднократно нецензурно обзывала её и сына в ходе разбирательств. Учительница собирается обжаловать решение суда.

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#суд
#россия
#учитель
#обвинение
#соседи
#женщина
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Женщина проснулась среди ночи у себя дома и увидела незнакомца возле кровати
В США женщина проснулась ночью у себя дома и увидела стоящего над ней незнакомца
28 октября 2024, 10:13

Фото: iStock/artolympic

Жительница Соединенных Штатов Америки ночью увидела незнакомца в своем доме. Об этом информирует Oregon Live.
Сообщается, что 50-летняя Энн Клайн из Портланда неожиданно проснулась около четырех утра в воскресенье. Открыв глаза, она обнаружила, что над ней стоит незнакомец. На нем была голубая вязаная шапка, светлая кофта и темные джинсы.

Женщина спросила у него, что он делает в ее доме. Мужчина ответил, что якобы проживает в нем, поскольку она сдала ему комнату. В ответ на это Клайн начала звонить в полицию. Тогда мужчина стал стирать свои отпечатки с дверных ручек, после чего вышел через боковую дверь.

Злоумышленником оказался 39-летний Брэндон Брэдли Белл, он ранее уже имел судимости за проникновение со взломом и попытки сексуального насилия в 2015 и 2016 годах.

Отмечается, что Белл забирался в дома женщин ночью, наблюдал за ними во сне, а иногда даже трогал их и занимался эксгибиционизмом. Брэндон Брэдли Белл отсидел шесть лет в тюрьме, теперь ему грозит новый срок.

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#женщина
#сочи
#мужчина
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Экс-начальник управления связи Минобороны Оглобин арестован за взятку
СК возбудил дело в отношении экс-начальника управления связи Минобороны Оглобина
28 октября 2024, 10:01

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглобина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что его обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглобин получил более 10 миллионов рублей от компании «Пермский телефонный завод «Телта» за осуществление общего покровительства при исполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи для Минобороны.

Оглобин арестован по ходатайству следствия 235-м гарнизонным военным судом.

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#минобороны рф
#арест
#взятка
#уголовное дело
#следственный комитет
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Двое мужчин получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве
В поселке Калиново ЛНР двое мужчин подорвались на взрывном устройстве
28 октября 2024, 09:38

Фото: iStock/maxim4e4ek

Глава городского округа Первомайск Сергей Колягин сообщил, что в поселке Калиново Луганской Народной Республики двое мужчин получили множественные осколочные ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел возле реки Лугань в районе «Челябино». Как сообщил глава городского округа, пострадавшими оказались мужчины 1991 и 1995 годов рождения.

Сразу после происшествия они были доставлены бригадой скорой помощи в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь. Позже они были переведены в медицинское учреждение в Луганск для дальнейшего лечения.

Ранее стало известно, что россиянин швырнул новорожденного на пол после конфликта с матерью ребенка. Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, а также закрытый перелом руки.

До этого в Сочи задержали 23 участника массовой драки, которая произошла из-за девушки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#медики
#происшествия
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Россиянин швырнул новорожденного на пол после конфликта с матерью ребенка
В Белгородской области мужчина швырнул новорожденного об пол
28 октября 2024, 09:37

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

В Белгородской области 36-летний мужчина был задержан после того, как он швырнул новорожденного об пол во время ссоры с 22-летней матерью ребенка. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По информации канала, во время ссоры мужчина угрожал девушке расправой. Чтобы доказать свои слова, он схватил младенца, лежащего в колыбели, и бросил его на пол с силой.

Ребенка срочно доставили в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, а также закрытый перелом руки. Мальчику была оказана необходимая медицинская помощь, он помещен в реанимацию.

На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а мужчина задержан. Известно, что ранее он уже имел судимость за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также за уклонение от административного надзора.

Ранее стало известно, что в Уфе произошел ужасный инцидент: в одной из квартир на пятом этаже дома в микрорайоне Сипайлово 51-летний Валерий устроил скандал со своей женой Региной, избил ее и выбросил с балкона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное инцидент
#мужчина
#медики
#расследование
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В Сочи задержали 23 участника массовой драки, которая произошла из-за девушки
28 октября 2024, 09:04

Фото: iStock/blinow61

Вечером 27 октября на улице Труда в районе КСМ произошла массовая драка из-за девушки, в результате которой пострадал 17-летний местный житель. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского УВД.
Сообщается, что правоохранительные органы задержали 23 человека, участвовавших в конфликте, причиной которого стал спор из-за девушки.

Полицейские установили личности всех участников и доставили их в отделение. Из них 10 мужчин были привлечены к административной ответственности и ожидают решения суда. В отношении них были составлены протоколы по статьям 20.1 и 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Пострадавший 17-летний местный житель отказался писать заявление. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Сенатор Кентукки Джонни Тернер скончался после несчастного случая с газонокосилкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полицейские
#заявление
#рф
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Сенатор Кентукки Джонни Тернер скончался после несчастного случая с газонокосилкой
Сенатор штата Кентукки упал в пустой бассейн и умер от полученных травм
28 октября 2024, 08:45

Фото: iStock/jorgeantonio

Сенатор штата Кентукки Джонни Тернер скончался от травм, полученных во время работы на своем участке, сообщает CNN.
Отмечается, что инцидент произошел, когда Тернер упал в пустой бассейн вместе с газонокосилкой, пытаясь привести в порядок территорию.

Медики доставили сенатора в больницу, где он находился в критическом состоянии на протяжении месяца. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Лидер республиканцев в Сенате штата Митч Макконнелл выразил свои соболезнования и вспомнил о встрече с Тернером во время оценки ущерба от недавнего наводнения.

«Он был хорошим человеком, который любил горы и людей, живущих здесь», — отметил Макконнелл.

Тернер был известен как защитник угольной промышленности и коневодства. В свете его смерти выборы в Сенат США, которые пройдут 5 ноября, все еще будут включать его кандидатуру. Его единственный соперник ранее вышел из предвыборной гонки, поэтому штат ожидает появления новых кандидатов.

Пожар унес жизни трех человек, включая ребенка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
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