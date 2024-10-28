В Москве задержали организаторов незаконного игорного бизнеса

Видео: Главное управление Росгвардии по г. Москве
Организаторы незаконного игорного бизнеса в Москве задержаны при участии СОБР Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе силовой структуры.
Отмечается, что сотрудники МВД России и Следственного комитета при поддержке СОБР Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
Выяснилось, что ими было оборудовано помещение на северо-западе Москвы, где проводились азартные игры с использованием оборудования, которое запрещено к эксплуатации вне игорной зоны.
Оперативники провели обыски по данному адресу и местам проживания фигурантов дела. В результате были изъяты игорное оборудование, деньги, различная атрибутика и электронные средства. Также было обнаружено огнестрельное оружие и, по предварительным данным, наркотические вещества. По делу будут проведены судебные экспертизы.
В настоящее время сотрудниками силовых ведомств продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление обстоятельств преступления и лиц, выступающих возможными соучастниками.
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Выяснилось, что ими было оборудовано помещение на северо-западе Москвы, где проводились азартные игры с использованием оборудования, которое запрещено к эксплуатации вне игорной зоны.
Оперативники провели обыски по данному адресу и местам проживания фигурантов дела. В результате были изъяты игорное оборудование, деньги, различная атрибутика и электронные средства. Также было обнаружено огнестрельное оружие и, по предварительным данным, наркотические вещества. По делу будут проведены судебные экспертизы.
В настоящее время сотрудниками силовых ведомств продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление обстоятельств преступления и лиц, выступающих возможными соучастниками.
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Анастасия Чинкова