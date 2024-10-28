«Сама заливает себя нечистотами»: суд вынес неожиданное решение по делу учительницы

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Учительница из Кабардино-Балкарии, которую в течение полутора лет заливала нечистотами соседка сверху, признана виновной. Такое решение вынес суд, пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что педагог Зульфия Саламова оказалась в трудной жизненной ситуации и осталась на улице с двумя детьми. Материнского капитала хватило только на небольшую квартиру в старом доме в селе Пролетарское. Почти одновременно с ней этажом выше заселилась женщина, которая по непонятным причинам срезала и заварила трубу стояка. С тех пор в квартиру Саламовой текут все нечистоты, которые должны попадать в канализацию.
Специалисты, проводившие экспертизу, и администрация населённого пункта встали на сторону учительницы. Однако суд занял сторону соседки и обвинил Саламову в том, что она якобы сама заливает квартиру своими же отходами. При этом женщина потратила уже 300 тысяч рублей на проведение ремонта.
Также Саламова утверждает, что соседка неоднократно нецензурно обзывала её и сына в ходе разбирательств. Учительница собирается обжаловать решение суда.
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Специалисты, проводившие экспертизу, и администрация населённого пункта встали на сторону учительницы. Однако суд занял сторону соседки и обвинил Саламову в том, что она якобы сама заливает квартиру своими же отходами. При этом женщина потратила уже 300 тысяч рублей на проведение ремонта.
Также Саламова утверждает, что соседка неоднократно нецензурно обзывала её и сына в ходе разбирательств. Учительница собирается обжаловать решение суда.
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Анастасия Чинкова