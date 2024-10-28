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«Сама заливает себя нечистотами»: суд вынес неожиданное решение по делу учительницы

Суд признал виновной женщину, которую заливает нечистотами соседка сверху
28 октября 2024, 10:17
Фото: iStock/AMilkin

Фото: iStock/AMilkin

Учительница из Кабардино-Балкарии, которую в течение полутора лет заливала нечистотами соседка сверху, признана виновной. Такое решение вынес суд, пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что педагог Зульфия Саламова оказалась в трудной жизненной ситуации и осталась на улице с двумя детьми. Материнского капитала хватило только на небольшую квартиру в старом доме в селе Пролетарское. Почти одновременно с ней этажом выше заселилась женщина, которая по непонятным причинам срезала и заварила трубу стояка. С тех пор в квартиру Саламовой текут все нечистоты, которые должны попадать в канализацию.

Специалисты, проводившие экспертизу, и администрация населённого пункта встали на сторону учительницы. Однако суд занял сторону соседки и обвинил Саламову в том, что она якобы сама заливает квартиру своими же отходами. При этом женщина потратила уже 300 тысяч рублей на проведение ремонта.



Также Саламова утверждает, что соседка неоднократно нецензурно обзывала её и сына в ходе разбирательств. Учительница собирается обжаловать решение суда.

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#суд
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#учитель
#обвинение
#соседи
#женщина
Женщина проснулась среди ночи у себя дома и увидела незнакомца возле кровати
В США женщина проснулась ночью у себя дома и увидела стоящего над ней незнакомца
28 октября 2024, 10:13

Фото: iStock/artolympic

Жительница Соединенных Штатов Америки ночью увидела незнакомца в своем доме. Об этом информирует Oregon Live.
Сообщается, что 50-летняя Энн Клайн из Портланда неожиданно проснулась около четырех утра в воскресенье. Открыв глаза, она обнаружила, что над ней стоит незнакомец. На нем была голубая вязаная шапка, светлая кофта и темные джинсы.

Женщина спросила у него, что он делает в ее доме. Мужчина ответил, что якобы проживает в нем, поскольку она сдала ему комнату. В ответ на это Клайн начала звонить в полицию. Тогда мужчина стал стирать свои отпечатки с дверных ручек, после чего вышел через боковую дверь.

Злоумышленником оказался 39-летний Брэндон Брэдли Белл, он ранее уже имел судимости за проникновение со взломом и попытки сексуального насилия в 2015 и 2016 годах.

Отмечается, что Белл забирался в дома женщин ночью, наблюдал за ними во сне, а иногда даже трогал их и занимался эксгибиционизмом. Брэндон Брэдли Белл отсидел шесть лет в тюрьме, теперь ему грозит новый срок.

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#женщина
#сочи
#мужчина
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Экс-начальник управления связи Минобороны Оглобин арестован за взятку
СК возбудил дело в отношении экс-начальника управления связи Минобороны Оглобина
28 октября 2024, 10:01

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглобина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что его обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглобин получил более 10 миллионов рублей от компании «Пермский телефонный завод «Телта» за осуществление общего покровительства при исполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи для Минобороны.

Оглобин арестован по ходатайству следствия 235-м гарнизонным военным судом.

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#минобороны рф
#арест
#взятка
#уголовное дело
#следственный комитет
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Двое мужчин получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве
В поселке Калиново ЛНР двое мужчин подорвались на взрывном устройстве
28 октября 2024, 09:38

Фото: iStock/maxim4e4ek

Глава городского округа Первомайск Сергей Колягин сообщил, что в поселке Калиново Луганской Народной Республики двое мужчин получили множественные осколочные ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел возле реки Лугань в районе «Челябино». Как сообщил глава городского округа, пострадавшими оказались мужчины 1991 и 1995 годов рождения.

Сразу после происшествия они были доставлены бригадой скорой помощи в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь. Позже они были переведены в медицинское учреждение в Луганск для дальнейшего лечения.

Ранее стало известно, что россиянин швырнул новорожденного на пол после конфликта с матерью ребенка. Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, а также закрытый перелом руки.

До этого в Сочи задержали 23 участника массовой драки, которая произошла из-за девушки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#медики
#происшествия
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Россиянин швырнул новорожденного на пол после конфликта с матерью ребенка
В Белгородской области мужчина швырнул новорожденного об пол
28 октября 2024, 09:37

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

В Белгородской области 36-летний мужчина был задержан после того, как он швырнул новорожденного об пол во время ссоры с 22-летней матерью ребенка. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По информации канала, во время ссоры мужчина угрожал девушке расправой. Чтобы доказать свои слова, он схватил младенца, лежащего в колыбели, и бросил его на пол с силой.

Ребенка срочно доставили в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, а также закрытый перелом руки. Мальчику была оказана необходимая медицинская помощь, он помещен в реанимацию.

На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а мужчина задержан. Известно, что ранее он уже имел судимость за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также за уклонение от административного надзора.

Ранее стало известно, что в Уфе произошел ужасный инцидент: в одной из квартир на пятом этаже дома в микрорайоне Сипайлово 51-летний Валерий устроил скандал со своей женой Региной, избил ее и выбросил с балкона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное инцидент
#мужчина
#медики
#расследование
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В Сочи задержали 23 участника массовой драки, которая произошла из-за девушки
28 октября 2024, 09:04

Фото: iStock/blinow61

Вечером 27 октября на улице Труда в районе КСМ произошла массовая драка из-за девушки, в результате которой пострадал 17-летний местный житель. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского УВД.
Сообщается, что правоохранительные органы задержали 23 человека, участвовавших в конфликте, причиной которого стал спор из-за девушки.

Полицейские установили личности всех участников и доставили их в отделение. Из них 10 мужчин были привлечены к административной ответственности и ожидают решения суда. В отношении них были составлены протоколы по статьям 20.1 и 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Пострадавший 17-летний местный житель отказался писать заявление. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Сенатор Кентукки Джонни Тернер скончался после несчастного случая с газонокосилкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полицейские
#заявление
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Сенатор Кентукки Джонни Тернер скончался после несчастного случая с газонокосилкой
Сенатор штата Кентукки упал в пустой бассейн и умер от полученных травм
28 октября 2024, 08:45

Фото: iStock/jorgeantonio

Сенатор штата Кентукки Джонни Тернер скончался от травм, полученных во время работы на своем участке, сообщает CNN.
Отмечается, что инцидент произошел, когда Тернер упал в пустой бассейн вместе с газонокосилкой, пытаясь привести в порядок территорию.

Медики доставили сенатора в больницу, где он находился в критическом состоянии на протяжении месяца. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Лидер республиканцев в Сенате штата Митч Макконнелл выразил свои соболезнования и вспомнил о встрече с Тернером во время оценки ущерба от недавнего наводнения.

«Он был хорошим человеком, который любил горы и людей, живущих здесь», — отметил Макконнелл.

Тернер был известен как защитник угольной промышленности и коневодства. В свете его смерти выборы в Сенат США, которые пройдут 5 ноября, все еще будут включать его кандидатуру. Его единственный соперник ранее вышел из предвыборной гонки, поэтому штат ожидает появления новых кандидатов.

Пожар унес жизни трех человек, включая ребенка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#инцидент
#медики
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Трагедия в Саратове: пожар унес жизни трех человек, включая ребенка
Из-за пожара в Саратове погибла семья, в том числе 13-летний ребенок
28 октября 2024, 07:46

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Ленинском районе города Саратов в результате пожара в частном двухэтажном доме погибли три человека, среди которых 13-летний мальчик. Об этом информирует региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, возгорание произошло в частном домовладении по четвертому Подлесному проезду. Четыре члена одной семьи смогли выбраться из огня, однако 50-летняя женщина и 44-летний мужчина из другой семьи, а также 13-летний мальчик не успели покинуть дом и скончались на месте.

На вызов прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание. Прокуратура региона осуществляет контроль за делом, в то время как Следственное управление СК РФ проводит проверку по данному инциденту.

Пострадавшие в результате пожара были госпитализированы в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

В Уфе произошел ужасный инцидент: в одной из квартир на пятом этаже дома в микрорайоне Сипайлово 51-летний Валерий устроил скандал со своей женой Региной, избил ее и выбросил с балкона. Все это произошло на глазах их испуганной 4-летней дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Осужденный в России американец отказался от помилования
28 октября 2024, 04:00

Фото: iStock/nito100

​Американскому солдату Гордону Блэку, осужденному за угрозу убийством и кражу во Владивостоке, отказано в помиловании. Об этом сообщает РИА Новости.
Блэк заявил, что не будет просить об освобождении, поскольку российское правительство признало его виновным. Он подчеркнул, что это решение российских властей.

«И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Суд признал Блэка виновным в угрозе убийства своей девушки и краже у нее 10 тысяч рублей.

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#сша
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Российские военные сбили около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью
Гусев: российские военные сбили блок 10 дронов ВСУ в Воронежской областью
28 октября 2024, 00:47

Фото: iStock/aapsky

Российские военные сбили около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью, сообщил Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«К настоящему моменту всего в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около десяти БПЛА», – подчеркнул он.

По словам главы региона, еще одно промышленное предприятие пострадало. Сбитый беспилотник стал причиной пожара на одном из объектов.

Ранее сообщалось, что подразделения ПВО и РЭБ в Воронежской области обнаружили и подавили несколько беспилотников. Была повреждена пристройка к служебному помещению одного из промышленных предприятий.

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