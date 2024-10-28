Мигрант пытался изнасиловать девушку в центре Москвы

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В центре Москвы мигрант напал на девушку и попытался изнасиловать её. Об этом сообщает телеканал НТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что это произошло вечером 25 октября в одном из скверов Таганского района города. Мужчина сначала вырвал телефон из рук девушки, затем совершил насильственные действия сексуального характера и попытался изнасиловать её. Однако пострадавшую спасли оперативно прибывшие на место полицейские.
Злоумышленника задержали на месте. Им оказался гражданин Узбекистана. По сообщениям Следственного комитета, мужчине предъявили обвинения сразу по трём уголовным статьям: грабеж, насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование.
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Анастасия Чинкова