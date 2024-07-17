78 канал: в Пулково пассажир открыл аварийный люк самолета из-за жары +40

Житель Зеленограда выдумал свое ограбление и попал под следствие о ложном доносе. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Мужчина подал заявление о грабеже, сообщив, что неизвестные в лифте дома, расположенного на Георгиевском проспекте, требовали деньги и угрожали ему. После этого он бросил на пол 12 тысяч рублей и выбежал.