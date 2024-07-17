78 канал: в Пулково пассажир открыл аварийный люк самолета из-за жары +40

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В Санкт-Петербурге во время задержки рейса в аэропорту Пулково один из пассажиров открыл аварийный люк самолета, жалуясь на 40-градусную жару. Об этом сообщает 78 канал. Из-за нарушения вылет пришлось отложить на еще большее время, говорится в сообщении.
Отмечается, самолет авиакомпании Smartavia из Петербурга в Архангельск должен был вылететь в 13:40, но тягач не смогли отцепить и рейс задержали. По данным издания, спустя какое-то время пассажиры начали жаловаться на 40-градусную жару в салоне, где они провели уже около часа, за время которого никому из них даже не предложили воды.
Один пассажир не выдержал и открыл аварийный люк, после чего проводники вызвали полицию, назвав его поступок серьезным нарушением, пояснил 78 канал.
Пресс-служба Пулково заявила, что рейс вылетел в 15:17, задержка составила менее полутора часов.
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Один пассажир не выдержал и открыл аварийный люк, после чего проводники вызвали полицию, назвав его поступок серьезным нарушением, пояснил 78 канал.
Пресс-служба Пулково заявила, что рейс вылетел в 15:17, задержка составила менее полутора часов.
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Данил Пономарев