Пассажиры российского самолёта оказались на два часа заперты в душном салоне

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Пассажиры российской авиакомпании Utair два часа провели в душном салоне самолёта перед взлётом. Такая ситуация возникла из-за неисправности воздушного судна, которая была выявлена перед самым вылетом рейса.
Самолёт должен был вылететь в Ереван из столичного аэропорта Внуково в четверг, 11 июля, в 20:50, сообщает телеграм-канал SHOT. Посадка пассажиров прошла вовремя и в штатном режиме, борт уже вырулил на взлётную полосу, но затем опять вернулся к терминалу. Двери не открывали и пассажиры провели в запертом салоне два долгих часа. Затем бортпроводники сообщили, что борт неисправен, и вывели всех на улицу.
Как сообщает телеграм-канал, многие пассажиры из-за незапланированной задержки не успели на стыковочные рейсы в Ереване. Компания-перевозчик пока отказывается компенсировать им стоимость пропавших билетов.
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Александр Бойцов