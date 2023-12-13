79-летнюю пенсионерку задержали за кражу айфона в Москве

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79-летнюю женщину задержали за кражу айфона в Москве. Она незаметно украла телефон у другой пенсионерки во время поездки в автобусе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась 70-летняя Ильмира. Пожилая женщина заявила, что во время поездки в автобусе у нее пропал iPhone 12, стоимость которого составляет семьдесят тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование. Через три недели следователи нашли злоумышленника. Им оказалась 79-летняя пенсионерка Людмила.
По информации следствия, она смогла незаметно выкрасть телефон в тот момент, пока ехала с пострадавшей в автобусе. Пожилую преступницу задержали. Ей грозит обвинение по статье «Кража».
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Полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование. Через три недели следователи нашли злоумышленника. Им оказалась 79-летняя пенсионерка Людмила.
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Екатерина Коршунова