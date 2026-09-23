В Башкирии один сотрудник погиб и шестеро пострадали при утечке газа на скважине
В Башкирии на скважине произошла утечка газа. Как сообщает РЕН ТВ, один сотрудник погиб, ещё шестеро пострадали.
Инцидент случился утром в Аургазинском районе, недалеко от села Чубайтау. На одной из скважин Ишимбайского цеха зафиксировали утечку сероводорода. Это химическое соединение представляет собой токсичный газ, который опасен для здоровья человека даже при кратковременном вдыхании.
В результате происшествия один человек погиб. Ещё шестеро пострадали от воздействия токсичного газа. Пострадавшие нуждаются в медицинской помощи. На месте работают специалисты. Они выясняют причины утечки и оценивают обстановку. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
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