Брат задушил сестру-восьмиклассницу и нанес ей шесть ударов гвоздем

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В Челябинской области брат жестоко убил сестру-восьмиклассницу. Девочку нашли в заброшенном местном ДК.
Как сообщает телеграм-канал Shot, убийство произошло ночью в селе Татищево Карталинского района. На теле у 15-летней девочки нашли следы от удушения и 6 ранений в живот. В убийтсве подозревается её двоюродный 19-летный брат, с котором у них были напряжённые отношения.
По информации следствия, молодой человек в ходе ссоры задушил сестру, после чего добил её найденным гвоздём в местном заброшенном здании.
Ранее сообщалось, что на Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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