В Москве задержали мигранта из Киргизии, пытавшегося задушить девочку

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В Москве задержан мигрант, который в одном из магазинов города пытался задушить девочку. Об этом столичный главк СК РФ сообщает в своём Телеграм-канале.
«Подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине доставлен в подразделение Главного следственного управления СК по Москве. В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в публикации.
В следственном комитете уточнили, что происшествие случилось на юго-востоке столицы 6 января. Мужчина, прибывший из Киргизии несколько недель назад, набросился на девочку и стал её душить.
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Диана Аванесян