В Петербурге дезертира приговорили к 23 годам колонии за убийство полицейского

06 марта 2026, 16:40

Фото: iStock/Zolnierek

Первый Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего уроженца города Сланцы Руслана Тимофеева к 23 годам лишения свободы по делу о дезертирстве и нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС.