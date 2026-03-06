В Петербурге дезертира приговорили к 23 годам колонии за убийство полицейского
Первый Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего уроженца города Сланцы Руслана Тимофеева к 23 годам лишения свободы по делу о дезертирстве и нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, утром 23 апреля в Кингисепп 24-летний лейтенант полиции заметил на улице мужчину, похожего на разыскиваемого военнослужащего, самовольно покинувшего службу. Сотрудник правоохранительных органов попытался проверить у него документы.
Во время проверки подозреваемый нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею и скрылся с места происшествия. Позднее Тимофеева задержали в лесу, где он скрывался от правоохранителей.
Суд назначил ему 23 года лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.
