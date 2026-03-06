Мужчина намеренно заражал людей ВИЧ и насиловал их на протяжении 7 лет

06 марта 2026, 15:46

В Англии мужчину признали виновным в изнасилованиях и заражении семи жертв ВИЧ

Фото: Istock/Sebastian Gorczowski

Суд в Англии рассматривает дело Адама Холла, обвиняемого в изнасилованиях и заражении людей ВИЧ. Об этом сообщает Daily Star.