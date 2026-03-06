Мужчина намеренно заражал людей ВИЧ и насиловал их на протяжении 7 лет
Суд в Англии рассматривает дело Адама Холла, обвиняемого в изнасилованиях и заражении людей ВИЧ. Об этом сообщает Daily Star.
43-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании четырёх человек и умышленном заражении семи человек вирусом иммунодефицита. Преступления он совершал с ноября 2016 по май 2023 года.
Холл знал о ВИЧ-статусе с 2010 года, но не принимал лекарства, поэтому вирус в крови сохранял высокую концентрацию. Мужчина вступал с партнёрами в незащищённый секс и не сообщал им о заболевании. Четырёх потерпевших он изнасиловал, применяя силу или подсыпая наркотики.
Пострадавшие узнавали о заражении только после анализов. В суде прокурор заявила, что Холл действовал с прямым умыслом. Судья огласит приговор 23 апреля 2026 года, обвиняемый останется под стражей.
