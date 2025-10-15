80 многоквартирных домов незаконно построили в российском городе

15 октября 2025, 21:49

В суд передали дело экс-мэра Махачкалы о незаконном возведении 80 домов

Фото: iStock/goncharovaia

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, обвиняемого в получении взятки на сумму 74,5 миллиона рублей и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.