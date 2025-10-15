80 многоквартирных домов незаконно построили в российском городе
Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, обвиняемого в получении взятки на сумму 74,5 миллиона рублей и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.
Материалы дела передали в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу. Сам Сулейманов в настоящее время находится в международном розыске.
По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год Сулейманов через посредника получил крупное незаконное вознаграждение от гендиректора одной из компаний за отказ администрации города от претензий на земельный участок площадью более 20 тысяч квадратных метров, принадлежащий муниципалитету. Кроме того, ему якобы оказали благодарность за содействие в получении разрешений на строительство трёх многоквартирных домов на этом участке.
Следствие также установило, что в результате противоправных действий бывшего градоначальника было незаконно построено около 80 многоквартирных домов.
Отметим, что летом 2022 года Советский районный суд оправдал Сулейманова по делу о превышении должностных полномочий. Тогда его обвиняли в незаконной передаче компании «Даггаз» земельного участка стоимостью 96 миллионов рублей, а также в махинациях на посту директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан.
